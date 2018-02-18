Нападавший в Кизляре был молод, а число жертв растет

Расследование уголовного дела, возбужденного после расстрела участников масленичных гуляний в Кизляре, взял под контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По факту нападения на жителей города возбуждены два уголовных дела – по убийству двух и более лиц и посягательству на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

По предварительной информации, в результате стрельбы по женщинам, четверо из них погибли на месте, еще трое получили тяжелые травмы. Одна из пострадавших скончалась в больнице.

Когда полиция задерживала нападавшего, преступник ранил двух представителей правоохранительных органов (ранее МВД сообщило о том, что травмы получили сотрудники полиции и Росгвардии).

Личность нападавшего установлена – это 22-летний местный житель.