Россию опять обвиняют в допинге. Итоги девятого дня Олимпиады

Серебро в лыжной эстафете, проваленный допинг-тест российского призера по керлингу и взбесившийся Лукашенко. «Фонтанка» подводит итоги девятого дня Олимпиады в Пхенчхане.

В девятый день Олимпиады-2018 разыграли шесть комплектов наград. Финалы прошли во фристайле (мужчины, ски-слоупстайл и акробатика), горнолыжном спорте (мужчины, гигантский слалом), лыжных гонках (мужчины, эстафета 4х10 км), конькобежном спорте (женщины, 500 м), биатлоне (мужчины, масс-старт 15 км). Россияне выиграли две медали, но главным сюжетом стал допинг, и на этот раз его нашли у одного из отечественных спортсменов.

Герои

Российские лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов опять уделали всех кроме норвежцев, но и скандинавам пришлось серьезно понервничать. В мужской эстафете 4х10 км дерзкая отечественная молодежь стартовала невероятно мощно. Ларьков финишировал на первом этапе в качестве лидера с более чем 40-секундным отрывом. Телекомментаторы поспешно заговорили про золото, которого у российской команды на этой Олимпиаде еще не было. Большунов проехал свой этап чуть медленнее, но все равно привез ближайшему конкуренту больше 20 секунд. Вышедший на лыжню впервые после бронхита Червоткин позволил обогнать себя чемпиону Пхенчхана, норвежцу Крюгеру, и уцепившемуся за него французу. Решающий этап бежал Спицов. Француза он обогнал, а вот с норвежцем Клебо, лучшим финишером мира прямо сейчас, уже справиться не смог. В итоге серебро, но обвинить никого из российской четверки невозможно. Каждый из них еще недавно катался на юниорских соревнованиях и в Пхенчхан приехал, по сути, из принципа «главное не победа, а участие». К тому же Большунов, Червоткин и Спицов буквально за несколько дней до Олимпиады переболели, из-за чего некоторые из них даже потеряли по 3-4 килограмма.

Допинг

Еще утром глава российской делегации на Олимпиаде в Пхенчхане Станислав Поздняков с воодушевлением рассказывал о встрече с президентом МОК Томасом Бахом. По словам Позднякова, Бах заявил, что хочет «перелистнуть страницу и после 25 февраля двигаться дальше» и даже намекнул на возможное использование российского флага на церемонии закрытия Игр. Так что 8 день Олимпиады начинался действительно с хороших новостей и слух о положительной допинг-пробе керлингиста, бронзового призера в дабл-миксте Александра Крушельницкого стал, без преувеличения, громом среди ясного корейского неба. В анализах петербургского спортсмена нашли… мельдоний.

Крайне неприятный слух быстро подтвердился. Российские спортивные функционеры стали теряться в догадках, как такое возможно. Казалось, что все уже сделали выводы после истории двухлетней давности, когда из-за стандартного для аптечки большинства российских спортсменов мельдония были дисквалифицированы многие призеры чемпионатов мира и Олимпиад. Вот и тренер Крушельницкого Дмитрий Мельников был в шоке, когда ему рассказали о случившемся.

– Александр закончил прием мельдония еще в 2016 году, когда препарат был запрещен, – заявил Дмитрий Мельников. – С тех пор никогда не принимал. Потом он проходил допинг-контроль на чемпионатах мира 2016 и 2017 годов, и никаких проблем не было никогда. Надеюсь, это какая-то ошибка.

К сожалению, похоже, что это не ошибка. Факт положительной допинг-пробы, взятой на Олимпиаде в Пхенчхане, был подтвержден официально. На понедельник, 19 февраля, запланировано вскрытие пробы «Б», но вероятность того, что она не подтвердит результат пробы «А», стремится к нулю. Таких расхождений не было уже очень и очень давно, как минимум в последние пару десятилетий точно. Так что лучше сразу готовиться к худшему для всей российской команды.

Батька недоволен

Насколько это возможно в такой ситуации, день все же закончился на мажорной ноте. Россиянин Илья Буров выиграл бронзу во фристайле и разозлил этим президента Белоруссии Александра Лукашенко. По мнению белорусского лидера, российские рефери засудили его соотечественника Антона Кушнира (итоговое 7 место) в угоду россиянам.

«Я могу понять швейцарцев (имеется в виду состав судейской коллегии. – Прим. ред.), не очень понимаю наших друзей китайцев и отказываюсь вообще понимать наших старших братьев — россиян. Ну, прошёл Буров, надо второго россиянина затащить. Ценой белоруса?! Зачем? Вот моральная позиция судей. Поэтому это сплошное безобразие, я его иначе объяснить не могу», – заявил Лукашенко.

Цитата дня

Бельгийская скелетонистка Ким Мейлманс (14-е место на Олимпиаде в Пхенчхане), не скрывающая свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, рассказала об угрозах и оскорблениях со стороны россиян.

«Мне угрожали. Говорили, что мой неприезд в Сочи — это хорошо, потому что гомосексуализм напоминает рак. Называли меня больной. Вы знаете, насколько «тепло» я отношусь к России. Если в следующем году там пройдёт этап Кубка мира, я туда не поеду», – заявила Ким Мейлманс.

Фото дня

Вскоре после новости о положительной допинг-пробе Крушельницкого на дверь офиса Олимпийского комитета России, находящегося в главном олимпийском пресс-центре, неизвестные приклеили листок бумаги с надписью: «Увидимся в Токио в 2020-м… возможно».

There’s a note on that door saying «See you in Tokyo 2020 ... maybe». #Russia #PyeongChang2018 #Doping pic.twitter.com/FWAy56in1O