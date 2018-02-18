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18.02.2018 19:05

СМИ: Крушельницкий обвинил в провале допинг-теста партнера по сборной

Российский керлингист Александр Крушельницкий, ставший бронзовым призером Олимпиады-2018 в паре с Анастасией Брызгаловой в дабл-миксте, обвинил в проваленном допинг-тесте партнера по сборной. Об этом сообщает Insidethegames.

По информации портала, в беседе с представителями российской команды Крушельницкий предположил, что мельдоний ему мог подмешать кто-то из соотечественников на предолимпийских сборах в Японии. Допинг-тест показал прием керлингистом запрещенного препарата за 10 дней до проведения анализа.

Ранее 18 февраля сообщалось, что допинг-проба А Крушельницкого дала положительный результат. В крови спортсмена был обнаружен мельдоний. В Федерации керлинга России подтвердили этот факт. Вскрытие допинг-пробы B состоится 19 февраля.

Источник: Лента.ру


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