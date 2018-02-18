В Израиле вандалы нарисовали свастики у входа посольства Польши

В израильской столице Тель-Авив неизвестные нарисовали свастики у входа посольства Польши и написали антипольские лозунги. Об этом сообщили в полиции, пишет издание Haaretz.

Полиция начала расследование.

Как отмечает издание, инцидент произошел на следующий день после того, как польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что во время Второй мировой войны преступниками были не только немцы, но и русские, поляки, евреи и украинцы.

В начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон «Об институте национальной памяти», так называемый «закон о холокосте». Таким образом, он ввел уголовную ответственность за утверждения, что поляки были причастны к военным преступлениям во время Второй Мировой войны. Также поправки вводят уголовное наказание за отрицание преступлений украинских националистов в ходе войны.

«Закон о холокосте» вызвал критику со стороны Украины, Израиля, а также некоторых международных организаций. Так, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал подписание поправок «отрицанием холокоста».