Глава МЧС призвал банки простить долги погибшим при крушении Ан-148

Глава МЧС Владимир Пучков посоветовал банкам списать кредиты погибших при крушении в Подмосковье самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний». Об этом он заявил во время заседания рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, передает «Интерфакс».

«Я не имею права вмешиваться в работу банковских учреждений, но рекомендую всем руководителям кредитных организаций все кредиты [погибших] списать», — сказал Пучков. Он подчеркнул, что начальники главных управлений и социальные службы «несут персональную ответственность» за оказание помощи в решении проблем по долгам ЖКХ и по кредитам погибших в авиакатастрофе.

Во вторник, 13 февраля, представитель Сбербанка заявил, что банк принял решение урегулировать задолженность своих 25 клиентов, которые погибли при крушении самолета Ан-148, передавал ТАСС. «Банк принял решение взять на себя урегулирование задолженности по ним», — сказал собеседник агентства.