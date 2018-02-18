Синоптики рассказали о сроках наступления весны, и это разочаровывает

Не раньше начала апреля жители европейской части России дождутся весенней погоды. В начале марта синоптики обещают сильные снегопады. Об этом 18 февраля РБК рассказал директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Традиционно люди в России полагают, что весна должна наступать с первого марта, но жизненный опыт вроде должен уже научить, что это не так. 10 марта на европейской территории России ожидается самая большая высота снежного покрова — ну какая же это весна? Температура воздуха, если говорить об устойчивом переходе через ноль градусов — только в конце марта. Когда грачи прилетают — только в конце марта. Когда вскрываются реки — в первой декаде апреля, и снег сходит тогда же. Понятно, что весна в умеренных широтах, в России, приходит в апреле», — рассказал он.

По прогнозам синоптиков, в начале новой рабочей недели в Петербурге ожидается лёгкий мороз до -5 градусов. К среде в Северной столице похолодает. Температура воздуха в ночь на 21 февраля местами опустится до -17 градусов, днём воздух прогреется до -9.