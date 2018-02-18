Россия обошла США по общему количеству медалей на Олимпиаде
Россия вышла на пятое место по общему количеству наград на Олимпиаде-2018.
Российские спортсмены завоевали серебро в мужской лыжной эстафете и бронзу во фристайле. После девятого дня Олимпиады россияне завоевали 11 медалей.
По общему количеству наград Россия обошла команду США, Австрии, Франции и Японии, в активе которых по десять медалей.
Лидирует Норвегия (26), второй идет Германия (18), третье место занимает Канада (16).
Источник: Газета.Ru