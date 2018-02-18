Еще
03:05 19.02.2018
Пришлите свою новость!
18/02
ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Кизляре
18/02
«Достоевскую» открыли для пассажиров
18/02
Скончалась лингвист Нина Арутюнова
18/02
Петербургская погода показывает пример стабильности
18/02
В Ираке приговорили к тюрьме 17-летнюю немку за вступление в ИГ
18/02
СМИ: Крушельницкий пропустил один допинг-тест перед Олимпиадой
18/02
МЧС России передало Ирану координаты вероятного места крушения авиалайнера
18/02
Между «Достоевской» и «Владимирской» закрыли переход
18/02
В Ленобласти большегруз скрылся с места ДТП с пострадавшими
18/02
Патриарх Кирилл прокомментировал стрельбу в Кизляре
18/02
В США мужчина попытался протаранить двери международного аэропорта
18/02
Следствие отвечает на вопрос, как могло произойти ДТП с «Ласточкой» и автобусом
18/02
МВД узнало о направленных от имени кандидата в президенты угрозах ТЦ
18/02
Рухнувшая крыша ангара погребла под собой два десятка машин в Подмосковье
18/02
Трое детей погибли в пожаре на Урале
18/02
Кристиан Нобоа покидает «Зенит»
18/02
Как в Петербурге отметили Масленицу
18/02
Король Швеции посетил матч хоккейной сборной на Олимпиаде
18/02
Неонацисты снова разгромили Россотрудничество в Киеве на глазах полиции
18/02
Соперники сборной России по хоккею в плей-офф Олимпиады почти ясны
18/02
В Москве СК проверяет данные о детях с острой кишечной инфекцией
18/02
Нападавший в Кизляре был молод, а число жертв растет
18/02
СМИ: Крушельницкий обвинил в провале допинг-теста партнера по сборной
18/02
В Израиле вандалы нарисовали свастики у входа посольства Польши
18/02
Ди Каприо рассказал о суровых морозах в якутском селе
18/02
В ДТП в центре Петербурга покорили «Тесто»
18/02
Глава МЧС призвал банки простить долги погибшим при крушении Ан-148
18/02
МВД: Стрелявший на масленичных гуляниях в Кизляре ранил полицейских
18/02
Синоптики рассказали о сроках наступления весны, и это разочаровывает
18/02
Россия обошла США по общему количеству медалей на Олимпиаде
18/02
В Дагестане неизвестный застрелил четырех человек на масленичных гуляниях
18/02
СК признал: водитель протараненного «Ласточкой» автобуса спас жизни
18/02
Папа римский Павел VI будет канонизирован в 2018 году‍
18/02
Олимпийский чемпион из Норвегии восхитился российскими лыжниками
18/02
Петербуржцы продолжают вынужденно коротать время на улице
18/02
Положительный допинг-тест россиянина на Олимпиаде в Пхенчхане подтвержден официально
18/02
В Латвии задержали главу Центробанка
18/02
СК нашел подозреваемых в деле о наезде «Ласточки» на автобус
18/02
Митингующие у здания Рады в Киеве начали провоцировать полицейских
18/02
Кончик лыжи и фотофиниш: Фуркад – четырехкратный олимпийский чемпион
18/02
В МВД назвали еще одного лыжника-полицейского, ставшего призером Олимпиады
18/02
«Саратовские авиалинии» выступили в защиту пилота Ан-148
18/02
В Рождествено автомобиль раздавил владельца
18/02
В Калуге столкнулись поезд и бензовоз
18/02
Россиянин завоевал олимпийскую медаль во фристайле
18/02
В Индии в результате взрыва газа погибли 18 человек
18/02
В РПЦ возмутились сжиганием арт-храма на Масленицу
18/02
Что известно о положительной допинг-пробе «агента 007» Крушельницкого
18/02
Лукашенко направил протест в МОК в связи с судейством фристайлиста Кушнира
18/02
В Киеве закрыли шесть станций метро из-за сообщения о минировании
18/02
Опрокинувшимся под Лугой автобусом с детьми занялся Следком
18/02
Агент ЦРУ в отставке рассказал о вмешательстве США в выборы по всему миру
18/02
При квартирном пожаре на Васильевском острове пострадала петербурженка
18/02
Названа дата вскрытия пробы Б, провалившего допинг-тест российского керлингиста
18/02
Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Иране
18/02
«Митьки» снимут продолжение «Место встречи изменить нельзя»
18/02
SpaceX опять отложила запуск глобального интернета
18/02
В Петербурге экскаватор тушил снегом машину, вспыхнувшую после ДТП
18/02
На Урале подросток спас двоих детей из огня
18/02
В Шушарах горел склад с пластиковыми канистрами
18/02
Спасатели завершили поисковую операцию на месте крушения Ан-148
18/02
В Лавриках без воды остались почти 2000 человек
18/02
Непогода в Москве задерживает рейсы в Петербург
18/02
Российский керлингист - призёр Олимпиады в Пхенчхане провалил допинг-тест
18/02
В Петербурге – воскресный «день жестянщика»
18/02
Назван состав сборной России на командные лыжные спринты
18/02
Петербургские архивы станут открытыми и бесплатными на сутки
18/02
Российским олимпийцам в Пхёнчхане рекомендовали меньше сидеть в соцсетях
18/02
Названо число погибших при крушении самолета в Иране
18/02
Финляндия готова принять участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе
Предыдущие новости
Архив материалов
Олимпийские игры. Пхенчхан-2018
Версия для печати
18.02.2018 17:56

Россия обошла США по общему количеству медалей на Олимпиаде

Россия вышла на пятое место по общему количеству наград на Олимпиаде-2018.

Российские спортсмены завоевали серебро в мужской лыжной эстафете и бронзу во фристайле. После девятого дня Олимпиады россияне завоевали 11 медалей.

По общему количеству наград Россия обошла команду США, Австрии, Франции и Японии, в активе которых по десять медалей.

Лидирует Норвегия (26), второй идет Германия (18), третье место занимает Канада (16).

Источник: Газета.Ru


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Автор фото: Максим Дынников/АО «ГК «Эталон»
16.02.2018 18:18

Первый бетон залит в фундамент ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

16 февраля 2018 года на строительной площадке жилого комплекса «Дом на Блюхера» прошла традиционная церемония заливки первого бетона
фото: Сергей Мендельсон
16.02.2018 17:40

АКАР раздал премии самым эффективным маркетологам

Награды Национальной премии бизнес-коммуникаций АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России) вручили лучшим маркетологам 15 февраля. Впервые самым эффективным директором по маркетингу стал сотрудник музея – Дарья Котова из музея «Гараж»
Ленстройтрест
16.02.2018 16:50

Семейная ипотека на квартиры «Ленстройтреста»

Петербургский застройщик «Ленстройтрест» подключился к программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой», по которой семьи с двумя детьми могут приобрести квартиру или рефинансировать ранее выданные ипотечные кредиты по льготной ставке 6% годовых
Материалы рубрики
Новости
Статьи
СМИ: Крушельницкий пропустил один допинг-тест перед Олимпиадой
Король Швеции посетил матч хоккейной сборной на Олимпиаде
Соперники сборной России по хоккею в плей-офф Олимпиады почти ясны
Россия обошла США по общему количеству медалей на Олимпиаде
Олимпийский чемпион из Норвегии восхитился российскими лыжниками
Положительный допинг-тест россиянина на Олимпиаде в Пхенчхане подтвержден официально
Кончик лыжи и фотофиниш: Фуркад – четырехкратный олимпийский чемпион
Что известно о положительной допинг-пробе «агента 007» Крушельницкого
Конькобежка Воронина об ОИ-2018: Ничего хуже уже быть не может
Латвиец украл клюшки у женской сборной Финляндии по хоккею на Олимпиаде
Россию опять обвиняют в допинге. Итоги девятого дня Олимпиады
Женщина тоже хоккеист. Итоги восьмого дня Олимпиады
Не хватает золота. Итоги седьмого дня Олимпиады
Пихлер уделывает Россию. Итоги шестого дня Олимпиады
Ветер сносит Пхенчхан. Итоги пятого дня Олимпиады
Россияне проигрывают норвежским астматикам. Итоги четвертого дня Олимпиады
Не догнали канадцев. Итоги третьего дня Олимпиады
Фиаско. Итоги второго дня Олимпиады-2018
Первая русская медаль. Итоги первого дня Олимпиады-2018
«Унизить Россию невозможно». Как в Петербурге встретили Олимпиаду
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как в Петербурге отметили Масленицу

кадр из видео/instagram.com/vtlp

В РПЦ возмутились сжиганием арт-храма на Масленицу

В Петербурге – воскресный «день жестянщика»

Новости компаний
Автор фото: Максим Дынников/АО «ГК «Эталон»
16.02.2018 18:18
Первый бетон залит в фундамент ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
16 февраля 2018 года на строительной площадке жилого комплекса «Дом на Блюхера» прошла традиционная церемония заливки первого бетона
фото: Сергей Мендельсон
16.02.2018 17:40
АКАР раздал премии самым эффективным маркетологам
Награды Национальной премии бизнес-коммуникаций АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России) вручили лучшим маркетологам 15 февраля. Впервые самым эффективным директором по маркетингу стал сотрудник музея – Дарья Котова из музея «Гараж»
Ленстройтрест
16.02.2018 16:50
Семейная ипотека на квартиры «Ленстройтреста»
Петербургский застройщик «Ленстройтрест» подключился к программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой», по которой семьи с двумя детьми могут приобрести квартиру или рефинансировать ранее выданные ипотечные кредиты по льготной ставке 6% годовых
pixabay.com
16.02.2018 16:10
В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»
Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.02.2018 13:50
«Победа» начинает выполнять международные рейсы из Пулково
17 февраля авиакомпания «Победа» начинает летать по своему первому международному направлению из аэропорта «Пулково» - в Кельн. 18 февраля начнутся полеты по еще одному международному маршруту – в Пизу
ПАО «Группа ЛСР»
16.02.2018 12:30
«Группа ЛСР» запустила онлайн-продажи строительных материалов
Начал работу интернет-магазин строительных материалов ЛСР, произведенных на предприятиях компании. На сайте представлена продукция «ЛСР. Стеновые», «ЛСР. Базовые», «ЛСР. Бетон» и «ЛСР. Железобетон-СЗ», входящих в «Группу ЛСР»
pixabay.com
16.02.2018 12:00
Лайфхак: Как отдохнуть на море с детьми и не устать
Семейный летний лагерь «Тиюль* Салоники» для уставших за год родителей и любопытных детей пройдёт в Греции с 17 июня по 1 июля. Путешествие организует Дом еврейской культуры ЕСОД
Магазин "Кей"
16.02.2018 10:00
Выбираем настоящий мужской подарок ко Дню Защитника Отечества с КЕЙ
День Защитника Отечества уже совсем близок, поэтому пришло время подумать о том, что подарить своему мужчине. Специалисты компании КЕЙ помогут Вам найти альтернативу пене для бритья и носкам
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.02.2018 18:15
«Победа» открыла продажи билетов в Тбилиси, Калининград и Жирону
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 15 февраля, в четверг, открыла продажу билетов на рейсы 5 новых направлений. В марте-июне лоукостер начнет летать из Пулково в Калининград, Набережные Челны, Гюмри, Жирону и Тбилиси
Фото предоставлено компанией Setl City
15.02.2018 17:25
Глава Красносельского района открыл первый детский сад в ЖК «Солнечный город»
15 февраля состоялось торжественное открытие муниципального детского сада №93 на территории ЖК «Солнечный город» от Setl City в Красносельском районе Петербурга
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.