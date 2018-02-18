В Дагестане неизвестный застрелил четырех человек на масленичных гуляниях
Четыре человека были убиты и еще четверо получили ранения после того, как неизвестный открыл огонь по толпе на масленичных гуляниях в дагестанском Кизляре, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
«Неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям, по предварительным данным, четыре человека погибли, еще четверо пострадали», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, преступник ликвидирован.
Источник: РБК