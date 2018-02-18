СК признал: водитель протараненного «Ласточкой» автобуса спас жизни

Водитель автобуса MAN, спасший 15 пассажиров, признан потерпевшим по двум уголовным делам по факту ДТП с электричкой. 64-летний мужчина в стабильно тяжёлом состоянии находится в больнице.

По словам руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР Сергея Сазина, шофёр «поступил правильно и квалифицированно», высадив пассажиров перед приближающимся поездом: «Именно благодаря его правильным действиям были спасены 15 человек».

Видео: СЗСУТ СКР

«Мы были в больнице. К сожалению, состояние его стабильно тяжёлое. У него серьёзная травма головы. В ходе допроса он рассказал, что проехал на переезд при разрешающем сигнале светофора, однако перед ним закрыли шлагбаумы, в связи с чем он не смог выехать с переезда», — пояснили в СК.

Следствие задержало двух подозреваемых по уголовным делам. 65-летняя дежурная по переезду Зеленогорск – Рощино находится под подпиской о невыезде. В ближайшее время будет избрана мера пресечения 47-летнему работнику железной дороги, который не сообщил вовремя о приближающемся поезде.

17 февраля с утра на железнодорожном переезде Зеленогорск – Рощино электричка протаранила автобус. По словам очевидцев, машина въезжала на переезд на «зеленый». Когда транспортное средство оказалось заблокировано шлагбаумами, водитель высадил пассажиров. Семьи, ехавшие на горнолыжный курорт Пухтолова Гора, не пострадали. Водитель спастись не успел, его в тяжёлом состоянии госпитализировали.

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