Олимпийский чемпион из Норвегии восхитился российскими лыжниками

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю, выигравший золото в эстафете 4 по 10 километров на Олимпийских играх в Пхенчхане, поделился мнением о российских спортсменах. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы ожидали тяжелую гонку, снимаю шляпу перед российскими спортсменами. Они молодые и невероятно сильные. С учетом того, через что они прошли в последние недели, не зная, кто едет на Олимпиаду, я впечатлен их выступлением. Аплодирую их серебряной медали. Нам в ближайшие годы придется непросто в борьбе с этими ребятами», — заявил Сундбю.

По словам лыжника, после двух этапов ему казалось, что золото достанется команде из России. «Мы действительно сильно отставали от россиян после двух этапов. Но потом я увидел, что Алексей Червоткин бежит медленнее, чем обычно. Если бы он был в кондициях, нам бы пришлось очень непросто», — отметил норвежец.

Ранее, 18 февраля, российские лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов завоевали серебряные медали в эстафете 4 по 10 километров. Победителями стали спортсмены из Норвегии, третье место заняли французы.