Положительный допинг-тест россиянина на Олимпиаде в Пхенчхане подтвержден официально

Факт положительной допинг-пробы у одного из российских спортсменов подтвердили официально. Об это 18 февраля сообщил сайт команды «Олимпийские спортсмены из России».

«Сегодня штаб нашей делегации получил официальное уведомление от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил. Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы B, которые станут известны, предположительно, в течение 24 часов», — говорится в официальном сообщении.

Ранее сообщалось, что допинг-проба петербургского керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат на запрещенный препарат мельдоний. О реакции официальных лиц читайте здесь . Крушельницкий ранее выиграл бронзу в дабл-миксте.