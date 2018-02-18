СК нашел подозреваемых в деле о наезде «Ласточки» на автобус

Следственный комитет России установил двоих подозреваемых в аварии с участием поезда и автобуса на переезде между Зеленогорском и Рощино. Об этом сообщается 18 февраля.

Пенсионерка и 47-летний мужчина стали подозреваемыми по уголовным делам, связанным со столкновением поезда «Ласточка» и автобуса. Работники железной дороги задержаны.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте 18 февраля, после осмотра места происшествия установлено, что 65-летняя дежурная по переезду Зеленогорск-Рощино опустила шлагбаумы, когда автобус уже заехал на пути. Дальше она не успела воспользоваться экстренной кнопкой, для того, чтобы ограждения поднялись, в результате чего произошла авария. Действия пенсионерки квалифицировали как нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

«Следователи выехали в Зеленогорск и там дежурный по участку железнодорожного пути не своевременно передал информацию о двигающемся поезде. То есть информация должна передаваться за 15 минут, он передал где-то за две минуты. И дежурная не успела воспользоваться экстренной кнопкой. Одно нарушение породило другое», — прокомментировал руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР Сергей Сазин.

47-летний дежурный также задержан по подозрению в халатности. В ближайшее время для него будет избрана мера пресечения.

17 февраля с утра на железнодорожном переезде Зеленогорск-Рощино электричка протаранила автобус. По словам очевидцев, машина въезжала на переезд на «зеленый». Когда транспортное средство оказалось заблокировано шлагбаумами, водитель высадил пассажиров. Семьи, ехавшие на горнолыжный курорт Пухтолова Гора, не пострадали. Водитель спастись не успел, его в тяжёлом состоянии госпитализировали.