В Латвии задержали главу Центробанка

Антикоррупционное бюро (БПБК) задержало президента Банка Латвии Илмару Римшевича в рамках уголовного дела.

Об этом 18 февраля сообщает Delfi со ссылкой на премьер-министра республики Мариса Кучинскиса.

«Сейчас ни у меня, ни у других должностных лиц нет никаких оснований вмешиваться в работу БПБК. Ведомство действует профессионально и точно. Как только руководство БПБК сочтет необходимым предоставить обществу информацию о ходе следствия, это незамедлительно будет сделано. Правительство полностью доверяет антикоррупционному бюро и готово предоставить всю необходимую поддержку, не допуская никакого вмешательства в работу БПБК», — отметил чиновник.

Премьер-министр подчеркнул, что работа Банка Латвии находится под присмотром правительства и нет никаких признаков, свидетельствующих об угрозах для финансовой системы государства.

Ранее стало известно, что у Илмара Римшевича прошли обыски. Антикоррупционное бюро проводит проверку информации, обнародованной 13 февраля Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США, о том, что латвийский банк ABLV принимал участие в отмывании денег и нарушал санкционный режим в отношении Северной Кореи.

По данным Вашингтона, сомнительными услугами «на миллиарды долларов» пользовались украинские чиновники и беглые бизнесмены. В результате специалисты Сети предложили ввести против ABLV санкции.