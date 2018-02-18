Митингующие у здания Рады в Киеве начали провоцировать полицейских

Десятки сторонников бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, протестующих у здания Верховной рады в Киеве, начали провоцировать полицейских, передает «Интерфакс-Украина».

Сообщается, что люди в разных местах колонны митингующих, которые требуют отставки президента Украины Петра Порошенко, забрасывают полицейских снежками и выкрикивают ругательства в их адрес.

По словам очевидцев в палаточном городке, некоторое время назад полиция предприняла попытку сноса, однако представители правоохранительных органов не подтвердили эту информацию.