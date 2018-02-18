В МВД назвали еще одного лыжника-полицейского, ставшего призером Олимпиады

Лыжник Андрей Ларьков, завоевавший днем 18 февраля серебряную медаль в эстафетной гонке на Олмипиаде-2018, работает в полиции.

Как сообщает МВД, Андрей Ларьков – младший лейтенант и служит инспектором ППС в республике Татарстан и выступает за спортивное общество «Динамо».

Отмечается, что олимпийская награда – не первая в копилке лыжника. В 2015-м Ларьков выиграл два «золота» в 30-километровой гонке и спринте. В 2017-м году был вторым в командной эстафете на чемпионате мира в Финляндии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что еще одна лыжница и призерка Олимпиады Анна Нечаевская работает в петербургской полиции.