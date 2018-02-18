«Саратовские авиалинии» выступили в защиту пилота Ан-148

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» опровергла информацию о просроченном медицинском свидетельстве командира самолета Ан-148, который разбился в Подмосковье 11 февраля. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

«Командир воздушного судна Валерий Иванович Губанов вышел в рейс, имея на руках заключение врачебной летной экспертной комиссии от 9 февраля 2018 года», — говорится в сообщении.

По данным авиакомпании, пилот прошел комиссию в Волгограде. Медицинское заключение выдано медико-санитарной частью Волгоградского центра ОВД филиала «Аэронавигация Юга».

Ранее в СМИ появилась информация, что заключение медкомиссии о профпригодности Губанова якобы было просрочено. Так, по данным издания VistaNews, оно было выдано 9 февраля 2017 года. Согласно авиационным правилам, такая справка действует год. Из-за этого командир не должен был быть допущен к полету.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья через несколько минут после вылета из Домодедово. Погибли все 65 пассажиров, в том числе трое детей и шестеро членов экипажа. По официальной версии Межгосударственного авиационного комитета (МАК), пилоты не включили обогрев датчиков скорости, из-за чего приборы обледенели и передавали некорректную информацию.