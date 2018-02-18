В Индии в результате взрыва газа погибли 18 человек

В результате взрыва газа в трехэтажном отеле в индийском городе Беавер в штате Раджастхан погибли 18 человек. Об этом сообщает издание Straits Times.

Трехэтажное здание было полностью разрушено взрывом, спасатели извлекли из-под завалов 18 тел. Как отмечает издание, во время взрыва в отеле люди праздновали свадьбу. Также в больницу были госпитализированы пять человек с тяжелыми ранениями. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается. Главный министр Раджастхана Васундхара Радж посетила пострадавших в больнице и пообещала выплатить семьям погибших по 200 тыс. рупий (около $5 тыс.).

В январе в городе Сопор в индийском штате Джамму и Кашмир четверо полицейских погибли в результате взрыва самодельной бомбы.