В РПЦ возмутились сжиганием арт-храма на Масленицу

Перформанс с полыхающим католическим костёлом в Калужской области вызвал недовольство среди представителей церкви и шоу-бизнеса.

17 февраля в калужском арт-парке Никола-Ленивец сожгли 30-метровый костёл из веток. Сгоревший «храм» был арт-объектом художника Николая Полисского, а сам пожар — перформансом.

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе не вдохновился замыслом любителей искусства и раскритиковал идею.

Публикация от LZ (@leonid_zondberg) Фев 17, 2018 в 11:32 PST

«Надо проверять, кто это сделал и зачем. Разумеется, никакого посыла адекватного это не может нести, на мой взгляд. Сжигание храма, особенно христианского храма, который так или иначе символизирует христианство, конечно, вызывает очень большие вопросы», — заявил Кипшидзе радиостанции «Говорит Москва».

Публикация от Dmitry Abramov (@abramovds) Фев 17, 2018 в 10:05 PST

Против задумки выступил и телеведущий Максим Галкин. По его мнению, акция выглядела жутко.

«Зачем в народно-православный праздник сжигать не традиционное безобидное чучело, а огромный тридцатиметровый костёл? Выглядит жутко. На праздник отнюдь не похоже. Но, быть может, я не в курсе, и в католической Европе сейчас повсюду жгут соломенные соборы на площадях?» — написал в своём Instagram артист.

Публикация от Vitaly Gladkov (@vitaly_gladkov) Фев 18, 2018 в 3:26 PST

Публикация от Ilya Grishenkov (@gennadevich) Фев 17, 2018 в 11:56 PST