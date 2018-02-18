В РПЦ возмутились сжиганием арт-храма на Масленицу
17 февраля в калужском арт-парке Никола-Ленивец сожгли 30-метровый костёл из веток. Сгоревший «храм» был арт-объектом художника Николая Полисского, а сам пожар — перформансом.
Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе не вдохновился замыслом любителей искусства и раскритиковал идею.
«Надо проверять, кто это сделал и зачем. Разумеется, никакого посыла адекватного это не может нести, на мой взгляд. Сжигание храма, особенно христианского храма, который так или иначе символизирует христианство, конечно, вызывает очень большие вопросы», — заявил Кипшидзе радиостанции «Говорит Москва».
Против задумки выступил и телеведущий Максим Галкин. По его мнению, акция выглядела жутко.
«Зачем в народно-православный праздник сжигать не традиционное безобидное чучело, а огромный тридцатиметровый костёл? Выглядит жутко. На праздник отнюдь не похоже. Но, быть может, я не в курсе, и в католической Европе сейчас повсюду жгут соломенные соборы на площадях?» — написал в своём Instagram артист.