Что известно о положительной допинг-пробе «агента 007» Крушельницкого

Представители сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане прокомментировали информацию о положительной допинг-пробе бронзового призера Игр – керлингиста Александра Крушельницкого.

Первым отреагировал глава Российской федерации керлинга (ФКР) Дмитрий Свищев. По его словам, это всего лишь слухи. «Никакого официального подтверждения им нет. Прежде чем комментировать, хотелось бы дождаться проверенной информации», – цитирует Свищева «Спорт-Экпресс».

Позже, когда информация подтвердилась, выступил первый вице-президент Федерации кёрлинга России Андрей Созин. Он заявил, что проба А спортсмена действительно дала положительный результат. Вскрытие пробы B запланировано на 19 февраля.

«Только после этого будет официальное подтверждение. Просто нужно понять, что никаких красивых побед от наших спортсменов МОК не нужно. Слишком уж интересно смотрелась наша пара. Никакого мельдония там и близко нет, просто желание дискредитировать Россию. У нас нет факта подтверждения положительной пробы А. Ждём вскрытия пробы B и официальных заявлений», — цитирует Созина «Чемпионат.com».

Публикация от Болельщик Сборной России 🇷🇺 (@for_you_russia) Фев 17, 2018 в 1:49 PST

Каким образом в организм спортсмена попал мельдоний, недоумевает тренер Крушельницкого Дмитрий Мельников. Специалист уверен, что серебряный призер прекратил употреблять препарат еще в 2016 году, когда он был запрещен.

«С тех пор никогда не принимал. Потом он проходил допинг-контроль на чемпионатах мира 2016 и 2017 годов, и никаких проблем не было никогда. Надеюсь, это какая-то ошибка. Я постараюсь что-то узнать, и вы если узнаете, то сообщите мне», – цитирует Мельникова «Спорт-Экспресс».

Жестче всех отреагировал известный комментатор Дмитрий Губерниев.

«В допинг-пробе Крушельницкого нашли мельдоний? Это фейк? Это правда? Если это так – нам…! Ждем новостей!» – написал Губерниев в своем инстаграме.

Напомним, мельдоний ранее применялся отечественными спортсменами для снижения негативного влияния на сердце от усиленных нагрузок. В январе 2016 года Всемирное антидопинговое агентство внесло его в список запрещенных препаратов. Вскоре после этого в допинг-тестах российских спортсменов стали в массовом порядке находить следы этого препарата, хотя те уверяли, что давно перестали употреблять мельдоний. Самыми скандальными стали случаи теннисистки Марии Шараповой, получившей дисквалификацию на два года.

Дополнительные исследования, проведенные ВАДА, выявили, что срок выведения препарата значительно дольше, чем предполагалось ранее. Из-за этого многим дисквалифицированным за его употребление спортсменам смягчили наказания. Однако все пробы с 1 сентября 2016 года уже рассматриваются как однозначно положительные, то есть подлежащие расследованию и возможной дисквалификации результатов.

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