Лукашенко направил протест в МОК в связи с судейством фристайлиста Кушнира

Глава белорусского Национального олимпийского комитета (НОК), президент страны Александр Лукашенко направил протест в связи с судейством выступления белорусского фристайлиста Антона Кушнира в адрес главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ТАСС.

«Наша федерация пыталась после этого подать протест, переговорить по-хорошему со своими коллегами в Пхенчхане — Международной федерацией лыжного спорта.

Ответ был ясно какой. Мне пришлось ночью поднять по тревоге МИД, задействовать посольство в Республике Корея. Направить немедленно правительственную телеграмму в адрес Баха. Высказал ему все, как я думаю, в мягкой форме», — заявил Лукашенко.

Олимпийский чемпион Сочи Кушнир не смог пройти квалификацию в лыжной акробатике. Ему не хватило 0,45 балла, чтобы опередить швейцарского спортсмена. Ряд спортивных специалистов заявили, что Кушнир был достоин больших оценок, отметив, что наименьший балл белорусскому спортсмену поставил судья из Швейцарии.