В Киеве закрыли шесть станций метро из-за сообщения о минировании

Шесть станций Киевского метрополитена, расположенных в центральной части украинской столицы, закрыты. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на справочную службу метро.

По данным службы, в настоящий момент закрыты станции «Университет», «Театральная» и «Крещатик», на Святошино-Броварской линии, «Майдан Независимости» и «Площадь Льва Толстого» на Оболонско-Теремковской линии, а также станция «Золотые ворота» на Сырецко-Печерской линии. В агентстве отметили, что сейчас прекращена работа всех станций метрополитена, на которых возможно пересадка с одной линии на другую.

По данным пресс-службы Киевского метро, станции были закрыты из-за анонимных сообщений о минировании. В настоящее время сотрудники спецслужб проводят проверку на станциях.

«В дежурную часть позвонил человек и рассказал, что стал свидетелем разговора между двумя неизвестными, которые говорили, что через час будет взрыв на пяти станциях метро. Для проверки этой информации на место выехали специалисты взрывотехнической службы и кинологи», — говорится в сообщении Киевской полиции в Facebook.

В настоящий момент в Киеве проходит митинг сторонников бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Демонстранты требуют отставки президента Украины Петра Порошенко. Саакашвили был депортирован в Польшу 12 февраля. Как сообщил РБК член коллегии украинского МВД Антон Геращенко, Саакашвили нарушил миграционное законодательство Украины. Представители ряда украинских оппозиционных партий потребовали от властей Украины вернуть в страну Саакашвили.