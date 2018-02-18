При квартирном пожаре на Васильевском острове пострадала петербурженка

Десять человек оказались на улице с утра 17 февраля из-за возгорания в многоэтажке в Василеостровском районе. С огнём спасатели справились, но не обошлось без пострадавших.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе МЧС города, сообщение о пожаре в первом корпусе дома 16 на улице Кораблестроителей поступило около 11 утра. Пламя охватило однокомнатную квартиру на втором этаже.

Спасатели эвакуировали 10 человек. В результате пожара пострадала женщина, её госпитализировали в больницу.

К 12:09 с огнём справились. В тушении задействовали три расчёта.