Названа дата вскрытия пробы Б, провалившего допинг-тест российского керлингиста

Проба Б провалившего допинг-тест керлингиста из России Александра Крушельницкого будет вскрыта утром понедельника, 19 февраля. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в тесте бронзового призера Олимпиады 2018 года обнаружили следы мельдония. СМИ сообщают, что в ответ на вопросы спортсмен заявил: ему неизвестно об обнаружении запрещенных веществ во время тестов.

«Бронзу» Крушельницкий завоевал в паре с Анастасией Брызгаловой в дабл-миксте.