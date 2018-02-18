Агент ЦРУ в отставке рассказал о вмешательстве США в выборы по всему миру

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США на протяжении нескольких десятилетий с конца Второй мировой войны вмешивалось в выборы и внутренние политические процессы в других государствах. Об этом New York Times рассказали бывший сотрудник американской спецслужбы и эксперт по деятельности ЦРУ.

По словам Стивена Холла, который ушел в отставку в 2015 году после 30 лет работы в ЦРУ, где он был руководителем «российских операций», США «совершенно точно» проводили исторические операции по влиянию на выборы.

«Если вы спросите офицера разведки, нарушают ли русские правила или делают ли что-то странное, то получите ответ — нет, совсем нет», — подчеркнул он.

«Мы занимались такими вещами с момента основания ЦРУ в 1947 году. Мы использовали плакаты, брошюры, почтовые рассылки, баннеры и проч. Мы размещали ложную информацию в иностранных газетах», — рассказал он.

По словам обоих экспертов, действия России по отношению к американской системе в 2016 году не было равнозначным. Они заверили, что если ЦРУ вмешиваясь в дела других стран, помогали неавторитарным кандидатам бросить вызов диктаторам или любым другим способом продвигать демократию, то Москва вмешивается, чтобы устоявшуюся демократию подорвать.