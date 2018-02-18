Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Иране

Президент России Владимир Путин направил президенту Ирана Хасану Роухани телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с крушением самолета ATR 72-500 авиакомпании Aseman Airlines, сообщается на сайте Кремля.

«Глава государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате произошедшей трагедии, и желают им мужества и стойкости в этот тяжелый час», — говорится в тексте сообщения.