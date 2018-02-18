В Петербурге экскаватор тушил снегом машину, вспыхнувшую после ДТП

Дорожная авария закончилась пожаром и непривычной картиной в Петербурге. Сотрудник коммунальных служб не растерялся и с пользой использовал снег.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, возгорание сотрудникам ведомства пришлось тушить вечером 17 февраля на площади Конституции. Буквально за 15 минут специалисты справились с огнем в моторном отсеке «Волги». Да и пострадавших не оказалось.

За банальной справкой скрылась небанальная картина. По свидетельству очевидцев, пожару предшествовало ДТП: водитель легковушки не смог справиться с управлением и оказался на встречной полосе. Потом «Волга» врезалась в столб и загорелась. Действительно никто не пострадал.

Тушить машину помог экскаватор: ковшом он засыпал горящую машину.