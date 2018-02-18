На Урале подросток спас двоих детей из огня

Шалость привела к пожару в квартире в Челябинске. Под угрозой были жизни двоих детей, но спастись им помог подросток. Об этом 18 февраля сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 7 февраля. Двое мальчишек 10 и 12 лет остались одни в квартире в одном из домов Челябинска и решили поиграть со спичками. В результате загорелось кресло. Дети испугались и ринулись на балкон. Крики о помощи услышал 10-классник: выбежав на соседний балкон, юноша разбил окно и помог детям спастись.