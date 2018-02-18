На Урале подросток спас двоих детей из огня
Шалость привела к пожару в квартире в Челябинске. Под угрозой были жизни двоих детей, но спастись им помог подросток. Об этом 18 февраля сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.
По данным ведомства, инцидент произошел вечером 7 февраля. Двое мальчишек 10 и 12 лет остались одни в квартире в одном из домов Челябинска и решили поиграть со спичками. В результате загорелось кресло. Дети испугались и ринулись на балкон. Крики о помощи услышал 10-классник: выбежав на соседний балкон, юноша разбил окно и помог детям спастись.
«Убедившись, что жизни детей ничего не угрожает, вместе со своей подругой он надел на них теплые вещи и вывел на улицу, где подростков осмотрели работники скорой медицинской помощи», – говорят в ведомстве.