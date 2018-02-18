В Шушарах горел склад с пластиковыми канистрами

Огонь охватил ангар с пластиком с утра 18 января в Пушкинском районе Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга, дым из металлического ангара на Новгородском проспекте, д. 17, корп. 3, заметили около десяти утра. Огонь быстро распространился по складу, заполненному пластиковыми канистрами, и занял площадь в 150 квадратных метров. Ранг пожара повысили до № 1-БИС.

К 12:07 очаг возгорания удалось локализовать.

Информация о пострадавших не поступала. На месте работают шесть машин МЧС и 22 сотрудника.