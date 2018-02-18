Спасатели завершили поисковую операцию на месте крушения Ан-148

Поисковая операция на месте крушения пассажирского самолета «Саратовских авиалиний» Ан-148 в Раменском районе Московской области завершена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба.

По его словам, сейчас задействованные в операции подразделения выводятся в пункты постоянной дислокации. Накануне в ЛИИ им. Громова в подмосковном Жуковском были доставлены почти 5 тыс. обломков лайнера для проведения экспертизы Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Также в Жуковском эксперты проведут имитацию полета Ан-148, чтобы установить все причины крушения.

Лайнер Ан-148 разбился в Московской области днем 11 февраля, он летел из Москвы в Орск. На борту самолета находились 66 пассажиров и пять членов экипажа, никто из них не выжил.