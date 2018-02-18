Российский керлингист - призёр Олимпиады в Пхенчхане провалил допинг-тест

Первый положительный допинг-тест сдали российские спортсмены на Олимпиаде в Пхенчхане. Как сообщает 18 февраля «Спорт-Экспресс», в одном из допинг-тестов петербургского керлингиста Александра Крушельницкого нашли мельдоний.

Отмечается, что к Крушельницкому сейчас едут допинг-офицеры для дальнейшего разбирательства.

Напомним, на Олимпиаде в Пхенчхане Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте.