В Петербурге – воскресный «день жестянщика»
Снег, выпавший на дороги Петербурга днем 18 февраля, стал причиной множества дорожных аварий. Машины бьются в одиночку, группами и сериями. Водители жалуются: уж слишком скользко.
С утра ДТП отметились практически все районы города. На Лиговском проспекте и Октябрьской набережной очевидцы заметили сразу две аварии, на Невском путепроводе – три. На Пулковском шоссе и вовсе произошла массовая авария.
Подробности и фото последствий «дня жестянщика» – на «Водителе Петербурга».
Напомним, ранее «Фонтанка» сообщала о разочаровании горожан: «тонны снега и соли» сделали юго-запад Петербурга грязным.