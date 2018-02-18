Назван состав сборной России на командные лыжные спринты

Сборная России определилась с составов на лыжные командные спринты. Как сообщает «Газета.Ru», у женщин на гонке выступят Юлия Белорукова и Наталья Непряева.

Мужскую сборную будут представлять Александр Большунов и Денис Спицов.

Как спортсмены будут распределены по этапам, пока неизвестно – решение будет принято главой федерации Еленой Вяльбе. До гонки еще несколько дней, состязания намечены на 21 февраля.

Напомним, что российская лыжная сборная в данный момент показывает лучшие результаты на Играх 2018 года. В ее копилке четыре бронзовые и одна серебряная награда. Среди призеров Олимпиады – сотрудница петербургской полиции.