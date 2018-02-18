Российским олимпийцам в Пхёнчхане рекомендовали меньше сидеть в соцсетях

Руководство российской делегации на Олимпиаде в Пхёнчхане рекомендовало спортсменам меньше сидеть в соцсетях, чтобы избежать провокаций. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.

Поздняков пояснил, что «околоспортивные разговоры», приводящие к провокациям, «не приносят ничего хорошего» и помогают соперникам российских атлетов. В частности, это относится к критике по поводу участия спортсменов в Олимпиаде под нейтральным флагом. «Это не вносит объединения в команду, не несет ничего хорошего нашим спортсменам, которые сейчас нуждаются в поддержке. Такие разговоры льют воду на мельницу наших соперников. Мы говорим ребятам, чтобы они проводили меньше времени в социальных сетях», — сказал он.

Станислав Поздняков, который сам является олимпийским чемпионом по фехтованию, добавил, что в свое время на его спортивную карьеру повлияло именно чтение комментариев в интернете. «В 2008 году я после четырех золотых медалей и одной бронзовой закончил карьеру четвертым местом, после того как прочитал комментарии и перечеркнул все, над чем работал», — рассказал глава делегации (цитата по «РИА Новости»).

Ранее в поддержку уважительного отношения к спортсменам в социальных сетях высказался директор по коммуникациям МОК Марк Адамс. Адамс прокомментировал эту тему после того, как канадская шорт-трекистка Ким Бутин начала получать в соцсетях угрозы от болельщиков.