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18.02.2018 12:10

Названо число погибших при крушении самолета в Иране

Во время крушения самолета в Иране погибли 66 человек. Эту информацию сообщили в авиакомпании Aseman Airlines, сообщает «Газета.Ru».

Самолет ATR 72-500 выполнял перелет из Тегерана в город Ясудж. На борту в момент трагедии находились 60 пассажиров, двое пилотов, два охранника и две стюардессы. Погибли все.

Отмечается, что самолет не долетел до места назначения буквально 22 километра. В качестве предварительной причины крушения называются атмосферные условия. С радаров самолет пропал спустя примерно 50 минут после вылета.



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Лайфхак: Как отдохнуть на море с детьми и не устать
Семейный летний лагерь «Тиюль* Салоники» для уставших за год родителей и любопытных детей пройдёт в Греции с 17 июня по 1 июля. Путешествие организует Дом еврейской культуры ЕСОД
Компания «Галамарт»
02.02.2018 12:35
Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»
Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
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