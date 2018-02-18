Названо число погибших при крушении самолета в Иране

Во время крушения самолета в Иране погибли 66 человек. Эту информацию сообщили в авиакомпании Aseman Airlines, сообщает «Газета.Ru».

Самолет ATR 72-500 выполнял перелет из Тегерана в город Ясудж. На борту в момент трагедии находились 60 пассажиров, двое пилотов, два охранника и две стюардессы. Погибли все.

Отмечается, что самолет не долетел до места назначения буквально 22 километра. В качестве предварительной причины крушения называются атмосферные условия. С радаров самолет пропал спустя примерно 50 минут после вылета.