Названо число погибших при крушении самолета в Иране
Во время крушения самолета в Иране погибли 66 человек. Эту информацию сообщили в авиакомпании Aseman Airlines, сообщает «Газета.Ru».
Самолет ATR 72-500 выполнял перелет из Тегерана в город Ясудж. На борту в момент трагедии находились 60 пассажиров, двое пилотов, два охранника и две стюардессы. Погибли все.
Отмечается, что самолет не долетел до места назначения буквально 22 километра. В качестве предварительной причины крушения называются атмосферные условия. С радаров самолет пропал спустя примерно 50 минут после вылета.
Plane with 66 Passengers Crashes in #Iran https://t.co/LesNoU8n6E pic.twitter.com/RZoBRvEuEB— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 18 февраля 2018 г.