Петербурженка откупилась последним iPhone от насильника

Неизвестный в спортивном костюме напал на жительницу Северной столицы в парадной дома в Выборгском районе. Мужчина хотел близости, но удовлетворился и дорогостоящим телефоном.

Как стало известно «Фонтанке», накануне около 4:30 в полицию позвонила горожанка, разбуженная криками из парадной. По её словам, на соседку напал насильник.

Стражи порядка выехали к 10 дому на улице Гданьской. 28-летняя пострадавшая рассказала, что обошлось без интима, но нападавший заполучил iPhone X и поспешил скрыться.