В Подмосковье задержали кладбищенского убийцу из Казахстана

Сотрудники полицейского угрозыска при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали 36-летнего мужчину. В течение трех лет он находился в базе розыска Интерпола. Об этом 18 февраля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчину искали после убийства, совершенного в Казахстане. По версии следствия, преступник вывез своего 37-летнего знакомого на кладбище и дважды выстрелил из охотничьего ружья. Ранения оказались смертельными, а мужчина уехал из страны.

Однако его смогли отследить. Оказалось, что он живет на территории московского региона и постоянно меняет места обитания. При этом, даже находясь в розыске, мужчина не чурался заниматься преступной деятельностью.

Поймали преступника в Балашихе. Сейчас он взят под стражу, вопрос об экстрадиции в Казахстан решается.