В Иране разбился самолет с 60 пассажирами на борту

Авиационное ЧП произошло в Иране днем 18 февраля – упал самолет, выполнявший рейс из Тегерана в города Ясудж. Об этом сообщает РБК.

Крушение произошло в провинции Исфахан. На борту в момент ЧП находились, по разным данным, от 60 до 100 человек.

По предварительной информации, пилот пытался совершить экстренную посадку. Предположительно, могут быть выжившие.

Iranian plane carrying 60 passengers, with 6 crew, from Tehran to Yasuj, disappears from radar, crashes near Semirom, Isfahan pic.twitter.com/S6tCStmMHE