Мужская сборная России завоевала серебро в лыжной эстафете на Олимпиаде

Сборная России завоевала десятую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане 18 февраля. Серебро завоевала российская команда в лице Андрея Ларькова, Александра Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова в лыжной эстафете 4х10 км. Победу одержали норвежцы, бронза досталась французам.

На счету России теперь 3 серебряных медали и 7 бронзовых. В общем медальном зачете отечественная команда занимает 19 место.

Олимпиада проходит в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Из-за допингового скандала российские спортсмены по решению Международного олимпийского комитета выступают под аббревиатурой OAR — Olympic Athlete from Russia. Также им запрещено демонстрировать любые национальные символы и исполнять российский гимн.