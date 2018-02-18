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18.02.2018 10:57

Мужская сборная России завоевала серебро в лыжной эстафете на Олимпиаде

Сборная России завоевала десятую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане 18 февраля. Серебро завоевала российская команда в лице Андрея Ларькова, Александра Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова в лыжной эстафете 4х10 км. Победу одержали норвежцы, бронза досталась французам.

На счету России теперь 3 серебряных медали и 7 бронзовых. В общем медальном зачете отечественная команда занимает 19 место.

Олимпиада проходит в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Из-за допингового скандала российские спортсмены по решению Международного олимпийского комитета выступают под аббревиатурой OAR — Olympic Athlete from Russia. Также им запрещено демонстрировать любые национальные символы и исполнять российский гимн.


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