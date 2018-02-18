ВМС США объяснили появление двух своих эсминцев в Черном море

Второй ракетный эсминец ВМС США Carney вошел в Черное море, присоединившись к ранее прибывшему туда американскому эсминцу Ross.

Как следует из заявления пресс-службы Шестого флота ВМС США, эсминец USS Carney вошел в Черное море 17 февраля «для проведения операций по обеспечению безопасности на море и укрепления региональной морской стабильности, а также укрепления совместной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО».

«У Военно-морского флота США целая история построения взаимоотношений с нашими партнерами в Черном море, которые демонстрируют нашу общую приверженность региональной безопасности и укрепляют всеобщий мир и стабильность», — приводятся в заявлении слова командира USS Carney Питера Хальворсена.

Эсминец Ross вошел в Черное море днем ранее, 16 февраля для «повышения безопасности и стабильности в европейском регионе», следует из заявления Шестого флота. «Мы полны решимости построить прочные взаимоотношения здесь, в Черноморском регионе, которые имеют решающее значение для мира и стабильности. Наше присутствие здесь укрепляет доверие и убеждает союзников в нашей приверженности безопасности в регионе», — пояснил ранее командир USS Ross Брайан Галло.

«Наше решение об использовании одновременно двух кораблей в Черном море было принято заранее, а не стало следствием реагирования на что-то», — приводятся в заявлении слова вице-адмирала Кристофера Грэди, командира Шестого флота ВМС США.

«Мы работаем в выбранных нами сроках и темпе в этом стратегически важном регионе. По своей сути корабли являются маневренными и мобильными силами, и ВМФ имеет исключительную возможность предоставлять их для защиты интересов нашей страны во всем мире», — сказал Грэди. Он уточнил, что продолжающееся присутствие военно-морского флота США в Черном море «демонстрирует нашу неизменную приверженность региональной стабильности, безопасности на море наших партнеров в Черном море и коллективную защиту наших союзников по НАТО».