В Петербурге партнер напоил подругу уксусом

Сильнейшими внутренними ожогами закончилось для девушки выяснение отношений с партнером. Она сбежала из квартиры, напоенная уксусом.

Как стало известно «Фонтанке» 18 февраля, накануне около полуночи недалеко от сквера Чингиза Айтматова на улице Карпинского внимание прохожих обращала на себя молодая женщина. Она жадно вдыхала воздух, рассказывала про кислоту и парня, оставшегося в квартире на Северном, 91, и выглядела сильно избитой.

Скорая увезла 24-летнюю пострадавшую в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с химическим ожогом рта и пищевода уксусной кислотой, сотрясением, черепно-мозговой травмой, повреждениями живота, ссадинами.

Указанная девушкой квартира не пустовала. Участковый нашел в ней 29-летнего парня. Он задержан.