В Петербурге партнер напоил подругу уксусом

Еще
15:01 18.02.2018
Новость часа
14:01
Названа дата вскрытия пробы Б, провалившего допинг-тест российского керлингиста
Пришлите свою новость!
15:00
Что известно о положительной допинг-пробе «агента 007» Крушельницкого
14:49
Лукашенко направил протест в МОК в связи с судейством фристайлиста Кушнира
14:38
В Киеве закрыли шесть станций метро из-за сообщения о минировании
14:29
Опрокинувшимся под Лугой автобусом с детьми занялся Следком
14:20
Агент ЦРУ в отставке рассказал о вмешательстве США в выборы по всему миру
14:09
При квартирном пожаре на Васильевском острове пострадала петербурженка
14:01
Названа дата вскрытия пробы Б, провалившего допинг-тест российского керлингиста
13:58
Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Иране
13:54
«Митьки» снимут продолжение «Место встречи изменить нельзя»
13:49
SpaceX опять отложила запуск глобального интернета
13:40
В Петербурге экскаватор тушил снегом машину, вспыхнувшую после ДТП
13:28
На Урале подросток спас двоих детей из огня
13:16
В Шушарах горел склад с пластиковыми канистрами
13:13
Спасатели завершили поисковую операцию на месте крушения Ан-148
13:02
В Лавриках без воды остались почти 2000 человек
13:01
Непогода в Москве задерживает рейсы в Петербург
12:51
Российский керлингист - призёр Олимпиады в Пхенчхане провалил допинг-тест
12:50
В Петербурге – воскресный «день жестянщика»
12:41
Назван состав сборной России на командные лыжные спринты
12:29
Петербургские архивы станут открытыми и бесплатными на сутки
12:20
Российским олимпийцам в Пхёнчхане рекомендовали меньше сидеть в соцсетях
12:10
Названо число погибших при крушении самолета в Иране
11:59
Финляндия готова принять участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе
11:56
Петербурженка откупилась последним iPhone от насильника
11:48
В Подмосковье задержали кладбищенского убийцу из Казахстана
11:38
На петербургской кольцевой угонщики бросили внедорожник
11:29
Самолет упал на жилой дом в Венесуэле, погиб один человек
11:17
ВМС США объяснили появление двух своих эсминцев в Черном море
11:08
В Иране разбился самолет с 60 пассажирами на борту
11:01
Из сугроба в Буграх сотрудник МЧС Петербурга откопал мужчину в коме
10:57
Мужская сборная России завоевала серебро в лыжной эстафете на Олимпиаде
10:51
В Петербурге партнер напоил подругу уксусом
10:40
В Петербурге задержали «минёра» ФСО
10:35
Стала известна судьба машиниста «Ласточки», столкнувшейся с автобусом
10:30
Глава МОК решил пересмотреть отношение к российским олимпийцам
10:21
В Ангарске двое погибли из-за прорыва трубы в квартире
10:20
Папа римский объявил о возврате комиссии по борьбе с домогательствами
10:09
Петербуржцы жалуются на освежающие память реагенты
10:00
«Бронзовая» лыжница сборной России оказалась сотрудницей полиции Петербурга
09:46
На Курской АЭС из-за возгорания отключился энергоблок
01:11
В Планетарии детям покажут кита
00:11
Стали известны возможные соперники сборной России по 1/4 финала Олимпиады
17/02
На Байконурской разлилось холодное озеро
17/02
Землетрясение все же сказалось на Великобритании: пришлось прерывать футбольный матч
17/02
«Барселона» повторила клубный рекорд: 31 матч без проигрыша
17/02
После ДТП с автобусом и «Ладой» на Петергофском шоссе понадобились врачи
17/02
Посольство России направило ноту протеста из-за разгрома в здании Россотрудничества на Украине
17/02
С компаний, близких Матери областного госзаказа, взыскивают долги в судах
17/02
Петербургу обещают довольно теплое воскресенье
17/02
«Звёзды России» выиграли у «Звёзд мира» в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ
17/02
Во Франции вернули обратно похищенную виолончель XIX века за €1,3 млн
17/02
Американский вратарь восхитился пропущенными от российских хоккеистов шайбами
17/02
В Петербурге пошла корюшка
17/02
Группа отдыхающих провалилась под лед на Москве-реке
17/02
Хуже всего сосульки убирают в центре Петербурга
17/02
Под Пензой в ДТП с автобусом пострадали четыре человека и погиб один
17/02
СМИ узнали об обысках у главы Центробанка Латвии
17/02
Ковальчук установил рекорд сборной на Олимпиаде и рассказал о мотивации для женщин
17/02
Depeche Mode в Петербурге: «Фонтанка» проверила, помнят ли фанаты имена кумиров
17/02
По факту ДТП с «Ласточкой» и автобусом возбуждены два уголовных дела
17/02
В Польше «глубоко разочарованы» итогами переговоров с Украиной
17/02
В Великобритании произошло землетрясение магнитудой 4,7
17/02
Белый дом обвинил СМИ в создании хаоса вокруг обвинений в адрес России
17/02
Гражданин Финляндии сбежал в Россию из-за несогласия с внешней политикой Суоми
17/02
Сборная России опустилась на 19-е место в медальном зачете Олимпиады
17/02
Обломки разбившегося Ан-148 передали на экспертизу в МАК
17/02
Герман-младший выступил на Берлинале в поддержку Серебренникова
17/02
Космонавт заснял с орбиты экологическую катастрофу
17/02
Число погибших при крушении вертолета в Мексике возросло до 13
17/02
В Петербурге Chrysler разбил пять машин и скрылся, но оставил улику
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
18.02.2018 10:51

В Петербурге партнер напоил подругу уксусом

Сильнейшими внутренними ожогами закончилось для девушки выяснение отношений с партнером. Она сбежала из квартиры, напоенная уксусом.

Как стало известно «Фонтанке» 18 февраля, накануне около полуночи недалеко от сквера Чингиза Айтматова на улице Карпинского внимание прохожих обращала на себя молодая женщина. Она жадно вдыхала воздух, рассказывала про кислоту и парня, оставшегося в квартире на Северном, 91, и выглядела сильно избитой.

Скорая увезла 24-летнюю пострадавшую в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с химическим ожогом рта и пищевода уксусной кислотой, сотрясением, черепно-мозговой травмой, повреждениями живота, ссадинами.

Указанная девушкой квартира не пустовала. Участковый нашел в ней 29-летнего парня. Он задержан.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
pixabay.com
16.02.2018 12:00

Лайфхак: Как отдохнуть на море с детьми и не устать

Семейный летний лагерь «Тиюль* Салоники» для уставших за год родителей и любопытных детей пройдёт в Греции с 17 июня по 1 июля. Путешествие организует Дом еврейской культуры ЕСОД
Компания «Галамарт»
02.02.2018 12:35

Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»

Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31

Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить

Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Киеве закрыли шесть станций метро из-за сообщения о минировании
Опрокинувшимся под Лугой автобусом с детьми занялся Следком
При квартирном пожаре на Васильевском острове пострадала петербурженка
В Петербурге экскаватор тушил снегом машину, вспыхнувшую после ДТП
На Урале подросток спас двоих детей из огня
В Шушарах горел склад с пластиковыми канистрами
Спасатели завершили поисковую операцию на месте крушения Ан-148
Непогода в Москве задерживает рейсы в Петербург
В Петербурге – воскресный «день жестянщика»
Названо число погибших при крушении самолета в Иране
Он спас 15 жизней
К Водопьянову подплыли по молочной реке
СК решает "Теорему" Водопьянова
«Черный ящик» упавшего Ан-148: больше вопросов, чем ответов
ФСБ сбила с «крыши» полицейскую шпану
Как в Петербурге расследуется теракт, раскрытый с помощью ЦРУ
Сушите Фрунзе — денег на ремонт не будет
Что известно о крушении самолёта под Москвой
Потолок натянули до взрыва
Чужая рука столкнула, чужая рука спасла
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Петербурге – воскресный «день жестянщика»

фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

На границе с Петербургом «Ласточка» протаранила автобус

Найди художника: китаец-невидимка спрятался в «Эрарте»

Новости компаний
pixabay.com
16.02.2018 12:00
Лайфхак: Как отдохнуть на море с детьми и не устать
Семейный летний лагерь «Тиюль* Салоники» для уставших за год родителей и любопытных детей пройдёт в Греции с 17 июня по 1 июля. Путешествие организует Дом еврейской культуры ЕСОД
Компания «Галамарт»
02.02.2018 12:35
Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»
Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43
Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Компания «Дельта»
18.12.2017 10:41
Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров
Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.