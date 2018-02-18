В Петербурге задержали «минёра» ФСО

Нетрезвый петербуржец в субботу ранним утром решил развлечься звонком о заложенной бомбе. Шутка обернулась уголовным делом.

Как стало известно «Фонтанке», накануне около 4:20 в службу «112» позвонил неизвестный и сообщил о заминировании здания Управления ФСО по Северо-Западу на Звенигородской, 8. По адресу выехали сотрудники полиции, ничего взрывоопасного они не обнаружили. Их главной находкой стал сам «подрывник». Подвыпивший 38-летний петербуржец не спешил скрываться и дождался стражей порядка у здания ФСО. Его задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».