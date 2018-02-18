Стала известна судьба машиниста «Ласточки», столкнувшейся с автобусом

Машинист скоростной «Ласточки» получил незначительные травмы в аварии, произошедшей на перегоне между Зеленогорском и Рощино.

Как стало известно «Фонтанке» 18 февраля, машинисту полных 36 лет. Во время столкновения с пассажирским автобусом он получил ссадины лица и отказался от госпитализации. Травмы водителя автобуса называются тяжелыми.

Напомним, что ДТП произошло днем 17 февраля. Пассажирский автобус «МАН» выехал на разрешающий сигнал светофора на переезд, что на 56-м километре Зеленогорского шоссе и оказался в западне: неожиданно с обеих сторон начали подниматься шлагбаумы. Водитель транспортного средства ценой собственного здоровья эвакуировал пассажиров. После этого в автобус врезалась «Ласточка», ехавшая в сторону Выборга.

К ночи Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Аварию квалифицировали как халатность и нарушение правил безопасности на железной дороге. В качестве подозреваемых проходят «неустановленные лица из числа сотрудников железной дороги».

Подробнее об аварии читайте в материале «Он спас 15 жизней».