В Ангарске двое погибли из-за прорыва трубы в квартире

В Ангарске проходит доследственная проверка по факту смерти супружеской пары пенсионеров. Люди погибли из-за прорыва трубы в собственной квартире. Об этом 18 февраля сообщает Следственный комитет.

По предварительной информации, ЧП произошло еще в ночь на 12 февраля. Тогда в одной из квартир в 76 квартале Ангарска прорвало трубу с горячей водой. Обитатели квартиры, пенсионеры, успели позвонить дочери и рассказать о произошедшем. Родственники незамедлительно отправились к родителям, но обнаружили их уже мертвыми.

«Пол квартиры был покрыт водой из неисправной трубы. В ходе судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что 74-летний мужчина и 72-летняя женщина скончались из-за ожогов», – сообщает СК.

Сейчас следователи устанавливают полную картину трагедии.