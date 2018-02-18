На Курской АЭС из-за возгорания отключился энергоблок

Энергоблок номер 4 отключился на Курской АЭС. Радиационных последствий не последовало. Об этом 18 февраля сообщается на сайте Министерства энергетики России.

Отмечается, что отключение произошло около 06:53 из-за возгорания на трансформаторе собственных нужд. В результате станция снизила рабочую мощность на 1000 МВт, однако потребители этого не почувствовали.

Возгорание на трансформаторе уже ликвидировали, никто не пострадал.

В восьмом часу утра для того, чтобы обеспечить нормативную мощность, были подключены дополнительные мощности. Сейчас на Курской АЭС ведутся аварийно-восстановительные работы.