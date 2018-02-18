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18.02.2018 10:20

Папа римский объявил о возврате комиссии по борьбе с домогательствами

Работа церковной комиссии Ватикана по борьбе с сексуальными домогательствами к детям будет возобновлена, объявил папа римский Франциск, передает The New York Times.

В состав комиссии войдут восемь мужчин и восемь женщин. Девять из них войдут в состав комиссии впервые.

Отмечается, что данное решение было принято руководством католической церкви на фоне скандала, вызванного обвинениями в адрес епископа Хуана Барроса, которого обвиняют в том, что он не принял никаких мер для защиты жертв сексуального насилия, будучи его свидетелем.

Источник: Газета.Ru


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