«Бронзовая» лыжница сборной России оказалась сотрудницей полиции Петербурга

Анна Нечаевская, выигрывавшая в составе лыжной сборной России бронзовую медаль в эстафете, оказалась сотрудницей полиции из Петербурга. Об этом рассказали в ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Лыжница выступает за спортивное общество «Динамо». Она – старший сержант полиции отдельного полка патрульно-постовой службы города на Неве.

В полицейском главке отмечают, что Анне Нечаевской 26 лет. Родилась лыжница в Вологодской области.

В гонке на 10 километров на Олимпиаде-2018 девушка пришла к финишу 10-й. В эстафете, вместе с Натальей Непряевой, Юлей Белоруковой и Анастасией Седовой, заняла третье место.

О том, почему это достижение лыжниц оказалось довольно неожиданным, читайте в материале «Женщина тоже хоккеист. Итоги восьмого дня Олимпиады».