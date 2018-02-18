Стали известны возможные соперники сборной России по 1/4 финала Олимпиады

Стали известны возможные соперники российских хоккеистов по 1/4 финала олимпийского турнира в Пхенчхане.

За выход в 1/2 финала сборная может сразиться с командами Словении, Германии, Норвегии или Южной Кореи.

Перед началом плей-офф сборные получат номера «посева» от одного до 12. Россия в любом случае будет третьей и сыграет либо со Словенией, которая не опустится ниже шестого места, либо с ее соперником по квалификации, которым может стать Германия, Норвегия или Южная Корея.

Расчеты могут не оправдаться только при очень маловероятной ситуации — если Канада потеряет очки в матче с корейцами.