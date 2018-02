Землетрясение все же сказалось на Великобритании: пришлось прерывать футбольный матч

Землетрясение, произошедшее в Великобритании 17 февраля, привело к тому, что пришлось прерывать футбольный матч. Наиболее сильно толчки ощущались на юго-западе Англии и в южном Уэльсе.

UK earthquake: tremor hits south-west England and south Wales https://t.co/2dVU4B3JSb – #Earthquake #News procured by #HNG pic.twitter.com/0XiLesM0wP

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС, игра проходила в городе Порт-Толбот. Команда в одноименным названием встречалась с «Таффс Велл» в чемпионате Уэльса. Эпицентр землетрясения магнитудой 4,4 балла находился в 20 километрах от населенного пункта.

Встреча прерывалась на несколько минут, что не помешало хозяевам одержать победу с минимальным счетом 2:1.

Live scenes as an #earthquake has hit parts of Wales. pic.twitter.com/3lrrgTEgOi