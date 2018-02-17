«Барселона» повторила клубный рекорд: 31 матч без проигрыша

Футбольный клуб «Барселона» повторила собственный клубный рекорд по числу беспроигрышных матчей в чемпионате Испании. Предыдущее достижение было установлено семь лет назад.

Как сообщает «Газета.Ru», достижение было зафиксировано после игры 24 тура, когда каталонцы смогли обыграть «Эйбар». Счет встречи – 2:0. Итого в серии из более чем трех десятков матчей без поражений – 7 побед в конце прошлого сезона и 19 побед и 5 ничейных результатов в этом сезоне.

Прошлое достижение датируется 2010-2011 годами. Тогда каталонцы также не проигрывали в чемпионате страны 31 встречу подряд. Команду в тот момент возглавлял нынешний тренер «Манчестер Сити» Гвардиола.