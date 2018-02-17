Посольство России направило ноту протеста из-за разгрома в здании Россотрудничества на Украине

Посольство России на Украине направило ноту протеста после погрома, устроенного в здании Российского центра науки и культуры в Киеве. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В заявлении говорится, что ЧП произошло 17 февраля: радикалы ворвались в здание, расписали стены и стенды, испортили камеры видеонаблюдения и оскорбляли сотрудников. В этот момент в помещении находились «несколько десятков посетителей», большая часть из которых – дети.

Дипмиссия напоминает о Венской конвенции и соглашении между двумя странами о работе культурных центров.

«Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности, а также принять исчерпывающие и действенные меры по недопущению подобных акций в будущем», – говорится в заявлении.

Напомним, как сообщалось ранее, радикалы разгромили выставку, посвященную памяти певца Федора Шаляпина.